"Решили не усложнять": Витушкин объяснил недопуск "Родины" до выборов

Партия "Родина" имела хорошие шансы продвинуть депутатов в городской парламент, однако власти Петербурга приняли решение "не усложнять", уверен политолог Дмитрий Витушкин.

Решение, кто станет депутатом петербургского Законодательного собрания или даже Госдумы, принимаются не на избирательных участках, заявил специалист в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

"Действующие власти приняли решение не усложнять архитектуру режима в одном отдельно взятом городе Санкт-Петербурге", — сказал он.

Это не очень справедливый подход, поскольку уже знакомые политики давно приелись и примелькались людям. Дело в "Жириновском, Зюганове, тот же Явлинский", пояснил эксперт. Эти люди старой закалки находятся в политике десятилетиями и не могут сказать населению ничего нового. У россиян сформировался ярко выраженный запрос на новых людей в этой области, который останется неудовлетворенным.