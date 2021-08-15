Арзамасова опубликовала фотографию с новорожденным сыном от Авербуха

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова объявили о рождении ребенка на страницах своих социальных сетей.

Звезда сериала "Папины дочки" впервые стала мамой. Для фигуриста ребенок от актрисы стал вторым, а старший сын Мартин родился в браке с первой женой, тоже фигуристкой, Ириной Лобачевой. Арзамасова первой разместила фотографию на своей странице в Instagram и сообщила радостную новость. Артистку сразу начали поздравлять подписчики, среди которых оказались и знаменитые люди.

На фотографии изображены артистка, фигурист и их новорожденный сын на руках у 47-летнего отца. Семейная пара выглядит очень счастливой.

Спортсмен уже успел дать комментарий по поводу новорожденного. Фигурист рассказала, что мальчик родился крупным, весом 3800 граммов с ростом 53 сантиметра. Имя ребенку, по словам новоиспеченного отца, пока не дали. Родители хотят решить, какое имя подойдет малышу, и уже в скором времени сообщат об этом широкой аудитории.