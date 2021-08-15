Россия поддерживает контакт со всеми участниками конфликта в Афганистане

Москва не переживает за ситуацию в Афганистане, поскольку поддерживает отношения со всеми участниками конфликта.

Власти находятся в контакте как с "Талибаном"1 (террористическая организация, запрещена в РФ), так и с афганским правительством, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе эфира "Россия-1".

"Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем", — отметил он.

Накануне президент страны Ашраф Гани ушел в отставку и отбыл в Таджикистан, чтобы избежать кровопролития. Передача власти должна была состояться 15 августа после переговоров с талибами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации