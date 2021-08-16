«Талибы были хорошими, я дал им оружие»: зачем экс-президент Карзай остался в Афганистане

В отличие от все еще действующего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну сразу после взятия Кабула талибами, его предшественник Хамид Карзай заявил, что уезжать никуда не собирается. Более того — он записал показательное видеообращение вместе со своими маленькими внучками, подчеркнув, что остается с семьей и надеется разрешить ситуацию «мирным путем». Кажется, за жизнь родных он едва ли опасается. И на то есть причины.

Пока весь мир твердит о катастрофе на южноазиатском направлении, а в аэропорту Кабула толпятся опасающиеся расправы талибов афганцы, Карзай уверенно шагает в политику и смотрит в будущее. Он уже состоит в координационном совете, который должен был работать над созданием переходного правительства. Но «Талибан»1 (запрещено в РФ) требует передать власть напрямую и никакого правительства кроме своего видеть не желает.

Учитывая любопытное прошлое Карзая не исключено, что с талибами он договорился задолго до их категоричного публичного заявления. Так уж вышло, что бывший президент Афганистана был хорошим другом и моджахедов, и «Талибана»1 , и американцев: за все время участия в афганской политике предприимчивый Карзай сохранил только одного принципиального врага — «шурави». И с декабря 1991 года больше его не опасается. Хамид Карзай умеет дружить со всеми, кроме коммунистов.

Global Look Press / Andrei Solomonov/Russian Look

Друзья по джихаду

Карзай родился в 1957 году в знатной пуштунской семье зампредседателя Сената и близкого друга впоследствии свергнутого короля Мухаммеда Захир-шаха. Учеба в кабульском лицее, диплом индийского университета — будущее Хамида отчасти было предопределено. Он представитель элиты по праву рождения.

После свержения монархии и ввода советских войск в страну Карзай с отцом и братьями уезжает в Пакистан, где сходится с повстанцами-мусульманами из «Национального фронта спасения Афганистана» (НФСА). От них он и выступал посредником в переговорах с США по поставкам оружия, при этом никогда не принимая участия в боевых действиях. Настоящая война — занятие не для знати: пока Карзай плел интриги против коммунистов, его братья уехали в США и открыли целую сеть афганских ресторанов в крупнейших американских мегаполисах.

После падения режима просоветского Мохаммада Наджибуллы, выхода советских войск из Афганистана и победы моджахедов в 1992 году Карзай понимает, что настало его время. Он становится заместителем главы МИД в правительстве Бурхануддина Раббани, но всего на два года: уже в 1994-м Карзай отправляется на малую родину в Кандагар и знакомится с муллой Омаром, лидером только начинающего поднимать голову «Талибана»1. Впрочем, с талибами он имел дело и до этого.

«Талибы были хорошими и честными людьми. Они были моими друзьями со времен джихада против Советов. Они пришли ко мне и обратились за помощью. Я им передал деньги и склады с оружием, которые у меня были», — цитировал Карзая «Коммерсантъ» в 2001 году.

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Вскоре отношения с талибами портятся и друзья становятся врагами. Как объяснял брат Хамида, Ахмед Карзай, «интеллектуал с западным образованием» быстро понял, что представляют собой талибы, запретившие школы и образование для женщин сразу после предыдущего взятия Кабула в 1996 году. Сам же будущий президент называл другую причину: мол, на встречах с талибами начали появляться «незнакомые люди», связанные с «пакистанской разведкой». Иначе говоря, у движения появился куда более богатый и могущественный спонсор, задающий свои правила игры — известный всему миру Осама бен Ладен. И пуштунский вождь стал не так уж и нужен.

Образованному Карзаю, в совершенстве владеющему английским, талибы предложили уехать в Нью-Йорк и стать постпредом Афганистана при ООН (тогда движение было близко к официальному признанию их власти на международном уровне). Хитрый способ гарантировал удаление амбициозного Карзая от местной политики. Тот не согласился, и через три года его отца убили на пороге собственной резиденции. Карзай обвинил в преступлении талибов и организовал антиталибское сопротивление.

Но борьба «на бумаге» никаких результатов не дала. Посылать на войну с талибами было просто некого — об этом косвенно заявлял и сам Хамид («наш народ еще не готов к партизанской борьбе с талибами»). Положение казалось безвыходным до прихода в регион армии США, потенциальных новых союзников изобретательного пуштуна.

army.mil / US Army

Политика по-американски

К началу американской антитеррористической операции Карзай уже получил поддержку в Вашингтоне и Риме, где жил свергнутый король и друг его семьи Захир-шах. По протекции США Хамид становится главой переходного правительства Афганистана, а в 2004 году президентом на устроенных американцами «первых демократических выборах».

При нем ответственные посты заняли опиумные наркобароны, в числе которых и его родной брат — крупнейший торговец наркотиками в Кандагаре. Восстание талибов силами афганских властей подавить не удавалось, как и восстановить большинство государственных институтов. Несмотря на это, в 2009 году Карзай снова становится президентом, но о многочисленных нарушениях на выборах уже начинают говорить в ООН.

ИА «Политика Сегодня». / Валерия Покидова

При правлении Карзая талибы усилились, что спровоцировало острую критику из Вашингтона. В ответ президент уже традиционно ссорится со своими союзниками в 2010 году и начинает критиковать присутствие ВС США в Афганистане, обвиняя американцев во множестве смертей среди гражданского населения.

В 2013 году Карзай отказывается подписывать соглашение о продлении срока антитеррористической операции США и сталкивается с предсказуемыми последствиями — его сменяет ныне бежавший из Афганистана Ашраф Гани, снова «демократически избранный» лидер по версии только одной страны.

Global Look Press / CNP / AdMedia

История повторяется. Карзай, оставшийся с семьей в Кабуле, снова политик — а это значит, что флюгер развернулся в другую сторону. Остается только предполагать, какую должность может занять экс-президент в новом правительстве «исламского эмирата» и как скоро ему, светскому (по талибским меркам) интеллектуалу, придется надеть тюрбан.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации