Пригожин на примере Афганистана объяснил, как заканчивают партнеры США

Развернувшиеся в Афганистане события стали наглядным примером того, что ждет партнеров США, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

В комментарии изданию "ПолитЭксперт", опубликованном пресс-службой компании "Конкорд", Пригожин отметил, что аналитикам еще предстоит детально изучить произошедшее. Тем не менее, некоторые выводы очевидны уже сейчас.

"С уверенностью можно сказать, что американцы не умеют обучать армии, а те, кто выбирают их партнерами — совершают большую ошибку. Они бессовестно бросают своих партнеров и бегут при первой же опасности", — сказал бизнесмен.

В этой связи он обратился к партнерам США с призывом сохранять бдительность, ведь американцы "в лучшем случае бросят, а в худшем сдадут" своих союзников. Исход афганского кризиса прекрасно это показал.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики "Талибана"1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) воспользовались этим, чтобы укрепить свои позиции в республике. В группировке утверждают, что к моменту окружения Кабула боевики полностью контролировали территорию страны. В ближайшее время талибы намерены объявить о создании "Исламского эмирата Афганистан".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации