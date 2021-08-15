Политолог Сатановский раскритиковал подписанный в Польше скандальный закон

Политолог Евгений Сатановский жестко раскритиковал закон о реституции, который подписал президент Польши Анджей Дуда. Документ вызвал возмущение аналитика.

Подписанный Дудой законопроект значительно ограничивает права жертв Холокоста, их родственников, а также других граждан еврейской и нееврейской национальности на возврат имущества, конфискованного у них в Польше во времена Великой Отечественной войны. Сатановский подчеркнул, что президент совершил подлый поступок.

"Чего еще от него можно было ждать? Анджей Дуда ничем от своих коллег из республик Прибалтики и с Украины не отличается", — написал политолог в своем Telegram-канале.

Польша не стесняется требовать денег с Германии и России, добавил Сатановский. Эксперт вспомнил слова экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Политик называл Польшу "гиеной Европы". Аналитик уверен, что эти слова как нельзя лучше подходят нынешнему польскому руководству.