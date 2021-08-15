Юристы анализируют отказ Люксембурга выдать лицензию RT на вещание на немецком языке

Юристы российского телеканала Russia Today (RT) изучают ситуацию с отказом медиарегулятора Люксембурга выдавать лицензию на вещание на немецком языке.

Такую информацию сообщили в пресс-службе телеканала. Там отметили, что решение о дальнейших действиях примут после тщательного анализа ситуации юристами.

"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают", — сообщили в пресс-службе.

В Russia Today добавили, что за последние семь лет не прекращали вещание для немецкоязычной аудитории Люксембурга, поэтому намерены продолжить рассказывать новости гражданам страны, несмотря на запрет.