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Юристы анализируют отказ Люксембурга выдать лицензию RT на вещание на немецком языке

Юристы анализируют отказ Люксембурга выдать лицензию RT на вещание на немецком языке

Юристы российского телеканала Russia Today (RT) изучают ситуацию с отказом медиарегулятора Люксембурга выдавать лицензию на вещание на немецком языке.

Такую информацию сообщили в пресс-службе телеканала. Там отметили, что решение о дальнейших действиях примут после тщательного анализа ситуации юристами.

"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают", — сообщили в пресс-службе.

В Russia Today добавили, что за последние семь лет не прекращали вещание для немецкоязычной аудитории Люксембурга, поэтому намерены продолжить рассказывать новости гражданам страны, несмотря на запрет.