Зеленский пообещал взять дело о смерти криворожского мэра под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова под личный контроль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава государства рассказал, что завтра заслушает отчет правоохранительных органах о первых результатах расследования. Украинский лидер также выразил соболезнования родным погибшего градоначальника.

Полиция Украины ранее возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Информация об обнаружении тела Павлова с огнестрельным ранением на веранде его дома поступила в правоохранительные органы днем 15 августа.

Константин Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Политик баллотировался от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". До этого он занимал депутатское кресло в Верховной раде.