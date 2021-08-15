В Сети появилось видео с покидающим Афганистан президентом Гани

Иранское агентство Tasnim опубликовало видеоролик, на котором президент Афганистана Ашраф Гани покидает страну.

Глава государства идет по трапу и машет рукой, а затем входит в самолет авиакомпании Kam Air. Президент покинул пост, заявив о сложении полномочий. РИА Новости сообщает, что Гани улетел в Таджикистан.

Появилось видео, как президент Афганистана покидает странуhttps://t.co/Xb2ngm5oXH pic.twitter.com/Ne87j3dS3d — РИА Новости (@rianru) August 15, 2021

Ранее "Талибан"1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявил о взятии под контроль практически всей территории Афганистана. Продвижение боевиков связано с выводом войск США и НАТО из страны.

Сейчас аэропорт Кабула подвергается обстрелам. По сообщениям дипломатического представительства США в Афганистане, на территории воздушной гавани произошел пожар, о пострадавших неизвестно.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации