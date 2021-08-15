Блогер Варламов срочно вылетел из Кабула незадолго до прихода талибов

Блогер Илья Варламов успел в последний момент покинуть Кабул перед приходом в город боевиков движения "Талибан"1 (запрещено в РФ). Он рассказал о ситуации в Афганистане.

Блогер-урбанист отправился центральноазиатскую страну, чтобы изучить текущую обстановку и снять ролик об этом. Однако 15 августа, когда стало известно о приближении талибов к Кабулу, он был вынужден срочно покинуть столицу Афганистана.

В своем Instagram Варламов отмечает, что никто не мог предположить такого стремительного развития событий. Он отметил, что среди западных дипломатов началась паника, они стали срочно эвакуировать из города свои дипмиссии.

"Американцы и европейцы в панике валят. Наше посольство остается и продолжает работать в штатном режиме", — заявил блогер в своем Instagram.

Сам Варламов признался, что успел покинуть неспокойную страну "последним самолетом".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации