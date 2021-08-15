Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который окончательно обнуляет шансы потомков польских евреев, выживших в холокосте и уехавших в другие страны, на реституции. В частности, граждане Израиля больше не смогут рассчитывать на возвращение имущества, незаконно захваченного во время Второй мировой войны.

Политолог Евгений Сатановский напомнил об ужасающих деяниях польских националистов, выгнавших уцелевших евреев после войны: учитывая исторические факты, современный «мародерский закон» выглядит вполне логично. При этом польские евреи, пострадавшие в погромах, жили на территории Польши столетиями, работали на ее благо и даже воевали за нее.

«Польский президент подписал позорный, подлый, мародерский закон… Так что, у кого-то были в этом сомнения? Зря. Чего еще от него можно было ждать? Анджей Дуда ничем от своих коллег из республик Прибалтики и с Украины не отличается», — отметил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

wikipedia.org / PD

При этом Варшава не забывает регулярно требовать репараций от России и Германии — ей «все должны, всегда были должны и всегда должны будут». Но свои обязательства польская сторона выполнять отказывается.

«Не случайно ее в свое время Черчилль назвал "гиеной Европы". Гиена и есть», — процитировал британского премьер-министра Сатановский.

После подписания возмутительного закона Израиль отозвал посла из Польши. В израильском МИД назвали новую норму «антисемитской и аморальной», а европейскую страну — «антидемократическим и нелиберальным» государством, которое «не чтит величайшую трагедию в истории человечества».