"Зенит" и "Локомотив" завершили вничью встречу в Москве

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

Игра завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл "Зенит". На 85-й минуте с пенальти отличился Алексей Сутормин. Позже одиннадцатиметровый был назначен в ворота петербуржцев. К мячу от "Локомотива" подошел Федор Смолов, который сравнял счет.

"Зенит" по итогам четырех игр продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе команды десять очков. "Локомотив" с результатом в восемь очков находится на четвертом месте.