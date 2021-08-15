Регистрацию главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга можно считать первым успехом в большой политике, считает переводчик Самер Суэйфан.

Социолог зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Однако события до его политической жизни были не совсем радостными. Максим Шугалей провел полтора года в плену у ливийских боевиков.

Переводчик Самер Хасан Али Суэйфан в беседе с ФАН поддержал главу ФЗНЦ, назвав его героем.

"Дальше только победы на всех этапах большой игры. У Максима большие шансы в дальнейшем, так как он в действительности помогает людям, в том числе арестованным по всему земному шару", — добавил он.

Суэйфан вместе с социологом находился в плену, поэтому уверен, что при необходимости глава ФЗНЦ сможет повторить свой героический поступок во благо России, если это понадобится.