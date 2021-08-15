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Жители Великобритании поддержали Москву в решении не продлевать визу сотруднице BBC

Жители Великобритании поддержали Москву в решении не продлевать визу сотруднице BBC

Решение Москвы не продлевать визу британской журналистке из BBC Саре Рейнсфорд нашло поддержку среди ее соотечественников.

Читатели Daily Mail положительно оценили решение российских властей, которые отказали сотруднице BBC в продлении визы. Британцы считают, что действия Москвы полностью оправданы.

"Самое время. Британские журналисты — одни из самых безнравственных, самых бесчестных и самых беспринципных журналистов сегодня", — написал пользователь с ником Diablo88.

Россияне любят свою страну и не хотят, чтобы СМИ наподобие BBC превращала молодежь в тех, кто презирает родину, написал другой интернет-пользователь.

"Нежелание продлить визу — это еще не высылка. Русские просто используют ту тактику, которую Великобритания применяет по отношению к ним", отметил MynameisMYOB.

Отказ журналистке Рейнсфорд в продлении визы стал ответной мерой на дискриминацию прессы из РФ в Великобритании, сообщает телеканал "360". Лондон не раз оказывал давление на сотрудников российских медиа.