Более 500 домов в Краснодарском крае пострадали из-за сильных дождей

Сотрудники пресс-службы администрации Кубани сообщили, что в регионе остаются подтопленными 524 здания. В крае работает комиссия по оценке ущерба.

В результате сильного циклона пострадала курортная инфраструктура. На нескольких пляжах и в районе Джемете подтоплены гостиничные комплексы. Всего пострадал 21 объект, люди временно эвакуированы. Плавать в Анапе, Сочи и Туапсе запрещено.

Кроме того, пострадали и побережья Азовского моря в поселках Кучугуры и Ачуево. Затоплены туристические остановки в Южной Озереевке под Новороссийском.