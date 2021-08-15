Публицист Бирюков: за Шугалея будут голосовать ценители правды и искренности

Проголосовать за Максима Шугалея захотят люди, которые действительно ценят искренность и яркость личности, а не безликий послужной список, считает публицист Федор Бирюков.

Российский ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей стал кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга от партии "Родина".

Директор Института свободы, политик и публицист Федор Бирюков рассказал корреспондентам издания "Слово и дело", чем Шугалей выделяется на фоне конкурентов.

"Шугалей — фигура федерального и даже международного масштаба, поскольку его судьба, его история затрагивает целые пласты международной проблематики", — сказал публицист.

Присутствие главы ФЗНЦ в петербургском парламенте предоставило бы возможность рассказать о том, о чем другие депутаты даже не подозревают.

"Вряд ли кто-то из депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга имеет такую биографию. Поэтому за Шугалея хотели бы голосовать люди, которые действительно ценят искренность, ценят правду, ценят яркость личности, взамен стандартного безликого послужного списка", — подытожил Бирюков.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что допуск Максима Шугалея к выборам в Заксобрание Санкт-Петербурга будет в первую очередь полезен для самого парламента.