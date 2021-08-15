Трамп заявил, что талибы больше не уважают и не боятся США

Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на нынешнего главу государства Джо Байдена из-за ситуации в Афганистане.

Как заявил республиканец, Байден "убегает из Афганистана", не желая выполнять план, который прежняя администрация оставила для него. Согласно плану, персонал и собственность США в Афганистане были под защитой, а у "Талибана"1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) не было возможности захватить посольство и обустроить базу для новых нападений на американцев.

"Талибы больше не боятся или не уважают США", — говорится в сообщении Трампа.

Трамп назвал это полным провалом из-за некомпетентности и слабости Байдена.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации