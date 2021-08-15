"Избиратели устают от примелькавшихся лиц": социолог Шатилов поддержал кандидатуру Шугалея

Кандидат в депутаты ЗакСа Петербурга Максим Шугалей обладает рядом преимуществ, который может повысить его шансы на выборах. Об этом заявил социолог Александр Шатилов.

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей успешно прошел регистрацию на выборы депутатов петербургского ЗакСа. Теперь политику предстоит предвыборная гонка. Его коллега Александр Шатилов убежден: у кандидата есть неплохие шансы добиться поставленной цели. Социолог отметил в интервью изданию "ПолитЭксперт", что Шугалей имеет важное конкурентное преимущество — популярность.

"Из кандидатов "Родины" он — один из широко известных людей. Это человек, который имеет определенный спрос, известность, информационный бэкграунд", — уверен социолог.

Шатилов также обратил внимание, что Шугалей — личность, которая притягивает внимание. Кроме того, политик является новой фигурой на политической арене, и именно это может сыграть ему на руку, ведь "зачастую избиратель устает от старых и примелькавшихся лиц".

Шансы Шугалея также высоко оценил политолог и историк Антон Бредихин. Эксперт солидарен с точкой зрения Шатилова: социолог может одержать победу в предвыборной гонке, так как уже заручился поддержкой со стороны петербуржцев.