Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по числу матчей в чемпионате России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по количеству сыгранных матчей в рамках чемпионата России.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова" стала для вратаря 489-й в РПЛ. Игра закончилась победой московской команды со счетом 3:1.

Акинфеев повторил рекорд бывшего партнера по команде и сборной России Сергея Игнашевича по числу матчей в чемпионате России. 35-летний голкипер впервые принял участие в российском чемпионате в мае 2003 года. Все 18 лет Акинфеев выступал за ЦСКА.

За время своей карьеры вратарь пропустил 605 мячей, 286 матчей с его участием закончились без голов. По контракту российский футболист продолжит состоять в команде армейцев до 30 июня 2022 года.