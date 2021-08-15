"Способствует повышению рождаемости": в АРКС высказались об идее Беглова по возведению роддома

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова поддержала инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова о создании роддома в Калининском районе.

Беглов 14 августа посетил Калининский район с рабочим визитом. Губернатор выслушал пожелания местных жителей о необходимости создания перинатального центра на месте заброшенного здания по улице Вавиловых, передает "Невские новости".

По словам Беглова, городские власти уже нашли компанию, которая готова построить новый роддом. В ближайшее время по этому вопросу пройдет совещание, на котором будут присутствовать представители министерств здравоохранения и финансов.

Леткова положительно оценила идею Беглова, указав на необходимость создания удобной социальной инфраструктуры в городе. Наличие родильных домов, поликлиник, детских садов и школ способствует росту рождаемости, отметила она.

"Когда люди понимают, что создана инфраструктура, чтобы они могли спокойно рожать и воспитывать детей: родильный дом, поликлиника, детский, сад, школа — это способствует повышению рождаемости", — сказала председатель АРКС.

Ранее Беглов высказался о принятии властями беспрецедентных мер по строительству социальных учреждений и созданию общественных пространств в Петербурге, сообщает телеканал "360". По словам губернатора, при этом были учтены просьбы и пожелания местных жителей.