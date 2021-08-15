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Василий Дандыкин объяснил, почему идея Беглова по "Горской" важна для молодежи

Василий Дандыкин объяснил, почему идея Беглова по "Горской" важна для молодежи

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему идея главы Петербурга Александра Беглова о развитии аэродрома "Горская" важна для молодежи.

Фестиваль "Небо России" 14 августа прошел в Курортном районе Санкт-Петербурга на аэродроме "Горская". На праздновании губернатор Беглов обсудил концепцию развития территории. В рамках предложенного проекта на аэродроме могут создать центр патриотического воспитания, где молодые петербуржцы смогут обучиться парашютному и парамоторному спорту, узнать о БПЛА и других сферах авиамоделизма.

Дандыкин пояснил, почему идею развития "Горской" Беглов поддержал и что это может дать городу.

"Если раньше дети играли в космонавтов, летчиков, то сейчас это другие игры. Поэтому развитие аэродрома "Горская" и участие ДОСААФ очень важно для подрастающего поколения, и для того, чтобы у страны были могучие крылья", — объяснил специалист в беседе с корреспондентами "Невских Новостей".

Военный эксперт уверен, что развивать такой проект в Северной столице необходимо, так как в городе находятся истоки русской авиации. Он предложил в будущем рассмотреть идею привлечь к работе на аэродроме летчиков военной авиации и космонавтов, чтобы они рассказывали молодежи тонкости профессий.