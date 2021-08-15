Василий Дандыкин объяснил, почему идея Беглова по "Горской" важна для молодежи

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему идея главы Петербурга Александра Беглова о развитии аэродрома "Горская" важна для молодежи.

Фестиваль "Небо России" 14 августа прошел в Курортном районе Санкт-Петербурга на аэродроме "Горская". На праздновании губернатор Беглов обсудил концепцию развития территории. В рамках предложенного проекта на аэродроме могут создать центр патриотического воспитания, где молодые петербуржцы смогут обучиться парашютному и парамоторному спорту, узнать о БПЛА и других сферах авиамоделизма.

Дандыкин пояснил, почему идею развития "Горской" Беглов поддержал и что это может дать городу.

"Если раньше дети играли в космонавтов, летчиков, то сейчас это другие игры. Поэтому развитие аэродрома "Горская" и участие ДОСААФ очень важно для подрастающего поколения, и для того, чтобы у страны были могучие крылья", — объяснил специалист в беседе с корреспондентами "Невских Новостей".

Военный эксперт уверен, что развивать такой проект в Северной столице необходимо, так как в городе находятся истоки русской авиации. Он предложил в будущем рассмотреть идею привлечь к работе на аэродроме летчиков военной авиации и космонавтов, чтобы они рассказывали молодежи тонкости профессий.