Политический психолог Бурикова высоко оценила перспективы Шугалея на выборах в ЗакС

Политический психолог Инга Бурикова высоко оценила перспективы социолога Максима Шугалея на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

По словам заведующей лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Инги Буриковой, она лично знакома с Шугалеем. Таким образом, ей известно, что он является ответственным и серьезным человеком.

"Это человек слова и человек дела. Я знаю его 20 лет, мы дружим, мы коллеги и часто вместе работали. Я знаю, что если Максим за что-то берется, то он доводит дело до конца", — сообщила Бурикова в беседе с "ПолитРоссией".

Специалист отметила, что российское общество нуждается в новых людях, которые смогут прийти в политику. Она считает, что Шугалей полностью соответствует этому запросу.

"Уже сейчас он демонстрирует социальную повестку: забота о наименее защищенных членах общества, акцент на честных выборах", — добавила психолог.

Бурикова подчеркнула, что Шугалей обладает качествами прямого и принципиального человека. Он имеет стаж работы политическим консультантом, который только пойдет ему в плюс в период избирательной кампании и дальнейшей работе в ЗакСе при победе на выборах.

Как ранее сообщалось ученый-социолог Максим Шугалей допущен к участию в выборах в Заксобрание Петербурга. Там он представляет партию "Родина".