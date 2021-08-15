Депутат Журавлев возмутился загрязненному состоянию Дона в Ростовской области

Председатель партии "Родина" и депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 15 августа посетил Ростов-на-Дону. Политик пообщался с местными жителями и узнал о главной проблеме региона.

Парламентарий обнаружил, что Дон нуждается в очистных сооружениях. Специалисты нашли в реке медь, фенол, железо, азот и повышенное содержание нефтепродуктов. Активисты давно бьют тревогу, а вместе с ними члены "Родины" Олег Пахолков и Анатолий Котляров.

"Я, честно сказать, удивляюсь, что в такой грязной воде еще рыба водится", — возмутился Журавлев.

Депутат давно призывает заняться экологией не на словах, а на деле. Люди в Ростове-на-Дону обеспокоены также проблемами в коммунальной сфере. Журавлев подчеркнул, что слушать и слышать граждан является одной из главных задач власти.

Однако есть за что похвалить областную власть, которая вместе с депутатом участвовала в переселении гражданки РФ и ее семьи в благоустроенную квартиру из поселка Чертково. Люди оказались отрезанными украинской границей от России из-за забора-сетки. Журавлев назвал это примером успешного взаимодействия.