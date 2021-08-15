Ищенко: Россия больше не позволит «играть» с русофобией властям Киргизии и Казахстана

Руководству Киргизии и Казахстана стоит пересмотреть свое лояльное отношение к местным националистам, совершающим преступления на почве русофобии, полагает политолог Ростислав Ищенко.

Так эксперт оценил все чаще появляющиеся в СМИ новости о нападениях на русских граждан республик и публичные оскорбления в их адрес.

13 августа в Киргизии задержали мужчину, напавшего на продавщицу за то, что она разговаривала с ним на русском языке: досудебное разбирательство было начато по статье 266 УК КР «Хулиганство». В начале августа стало известно, что в киргизском детском лагере мальчика из русской семьи избивали из-за национальности и вероисповедания — тогда киргизская сторона настаивала, что конфликт бытовой и не имеет отношения к дискриминации русскоязычного населения страны. Дело было закрыто, несмотря на широкий общественный резонанс.

Также сообщалось о так называемых «языковых рейдах» в Казахстане, в ходе которых казахские националисты приходят в магазины с проверками на предмет того, умеет ли персонал разговаривать на казахском языке. Официальный Нур-Султан назвал такое проявление «пещерного национализма» недопустимым, но председатель фракции «Ак жол» парламента Казахстана Азат Перуашев утверждал, что подобное не ущемляет права русских, поскольку казахи «имеют право ставить вопрос о том, чтобы их обслуживали на государственном языке».

«Если власти государств смотрят на русофобию сквозь пальцы — это значит, что они демонстрируют либо их поддержку, либо слабость по отношению к националистам в тех же Казахстане и Киргизии. Это не вчера началось. При такой политике местные власти становятся все больше зависимыми от своих националистов и ни к чему хорошему это их самих не приведет», — заявил Ищенко в программе «Ищенко о главном».

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По мнению политолога, при попустительстве со стороны республиканского руководства русофобия обернется проблемами для этих же стран — как экономическими, так и территориальными.

Тенденция родом из «девяностых» поощрять националистов на государственном уровне станет губительной, учитывая нынешнее положение России в мире.

«Пока Россия была слабой и не возвращалась в разряд великих держав с русофобией можно было играть относительно безопасно. Но само позиционирование РФ в мире будет с каждым годом все сильнее, Россия будет требовать навести порядок во взаимоотношениях со своими соседями. И у этих соседей будут возникать проблемы», — предупреждает эксперт.

Примечательно, что русские — вторая по численности национальная группа в Казахстане, на начало 2021 года составляющая 18,42% от всего населения страны.

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