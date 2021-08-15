Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым на веранде дома

Мэра города Кривой Рог Константина Павлова нашли мертвым на веранде его собственного загородного дома. Новость об этом сообщили местные блогеры.

Тело политика нашли в селе Вольнов в Криворожской области. Впервые информацию о смерти Павлова сообщил блогер Алексей Таймурзин. Позже сведения подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Да, это правда", — отметил коллега покойного.

Резниченко отметил, что на место трагедии выехала оперативная группа следователей для выяснения обстоятельств случившегося. По предварительной информации, рядом с телом было найдено ружье.