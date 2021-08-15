Политолог Прокопчук рассказал о сложном решении Беглова в борьбе с COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял крайне непростое решение, передав под коронавирусный госпиталь выставочный комплекс "Ленэкспо", заявил политолог Александр Прокопчук.

Прокопчук убежден, что благодаря мудрости Беглова Санкт-Петербург сумел справиться со сложной эпидемиологической ситуацией значительно легче других российских городов. Эксперт подчеркнул, что градоначальник вызывает у него огромное уважение именно из-за передачи выставочного центра "Ленэкспо" под нужды ковидного госпиталя, передает Федеральное агентство новостей.

"Наверно, непросто было принять такое решение. Все-таки это — место, где собираются все сливки общества, элита нашей страны. Однако Александр Дмитриевич показал себя действительно "народным" губернатором и поручил выставить в этом сооружении больничные койки и медицинские аппараты", — отметил Прокопчук.

Эксперт положительно высказался обо всех противокоронавирусных мерах, которые ввел Беглов в Северной Столице. Градоначальник поручил правительству Петербурга создать программу поддержки всех горожан, которые пострадали от COVID-19. Кроме того, глава города, как отметил Прокопчук, приложил все силы, чтобы помочь предпринимателям встать на ноги после трудного 2020 года.