Молодой человек погиб в результате стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве

Киллеры расстреляли 28-летнего уроженца Дагестана в центре Москвы. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте возле магазина "Магнолия".

По словам очевидцев, молодой человек пытался уйти от преследования, после чего началась перестрелка. Предположительно, в ней участвовали от семи до девяти человек. Пострадавший скончался на месте до прибытия врачей скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия, сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Все обстоятельств и причины случившегося устанавливаются, подозреваемых разыскивают.