Блинкен пообещал ввести санкции в случае отказа "Талибана" от поддержки прав человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил рестрикциями "Талибану"1 (движение признано террористическим и запрещено в России).

Он пообещал ввести ограничительные меры против движения, если его представители не станут поддерживать права человека в Афганистане. Также госсекретарь подчеркнул, "Талибан" может попасть под санкции в случае организации приюта для террористов.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани отказался от поста главы государства, передает телеканал "360". Он сложил с себя полномочия, а власть перешла к временному правительству.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации