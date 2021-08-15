Обстановка в Афганистане стала темой переговоров Путина и главы Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обстановку в Афганистане, сообщили в Кремле.

По имеющейся информации, Путин и Мирзиеев провели переговоры в телефонном формате. Стороны детально обсудили развитие ситуации в Афганистане.

"Условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", — заявили в Кремле.

Ранее сообщалось, что 15 августа представители запрещенного в РФ движения "Талибан"1 заявили об установлении контроля над всем Афганистаном. По данным СМИ, правительство согласилось на мирную передачу власти боевикам. Переговоры сторон проходили в президентском дворце в Кабуле, который сегодня был захвачен талибами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации