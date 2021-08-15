"Нужно увеличить количество медработников": Шугалей о борьбе с COVID-19 в Петербурге

Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог и кандидат в депутаты петербургского ЗакСа Максим Шугалей рассказал, что необходимо сделать для успешной борьбы с COVID-19.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Северной столице идет на спад, но врачи предупреждают о возможности наступления четвертой волны в сентябре. По мнению ученого-социолога Максима Шугалея, власти обязаны предоставить горожанам возможность сделать тест на COVID-19 бесплатно и открыть горячие линии.

"Я думаю о том, что нужно прививаться, слышали уже все. Власти просто должны сделать доступными бесплатные тесты на коронавирус и рассказать, чем одна вакцина отличается от другой. Нужно открыть горячие линии, которые помогут людям принять правильное решение. Также должны быть в свободном доступе медицинские тесты и исчезнуть очереди в поликлиниках", — заявил он в беседе с "Журналистской правдой".

Шугалей отметил, что в городе действует достаточное количество прививочных пунктов, однако информации о них очень мало — некоторым гражданам и вовсе приходилось прививаться на платной основе из-за длинных очередей.

Он обратил внимание, что люди не могут воспользоваться услугой горячей линии по коронавирусу, так как невозможно дозвониться. Врачи приезжают на вызов лишь спустя несколько дней, а результаты тестов становятся известны в течение двух суток, подчеркнул глава ФЗНЦ.

"Нужно увеличить количество медицинского персонала, сделать более реактивным выезд врачей к обратившимся с жалобами на плохое самочувствие", — считает Шугалей.

Ученый добавил, что мы уже долго находимся в тяжелом положении, и исполнительная власть должна собраться и решить эти проблемы в соответствии с новыми угрозами.