"Нам нужно больше настоящих героев": писательница Манукян о кандидатуре Шугалея в ЗакС

Такие люди как Максим Шугалей должны становиться примером для общества, считает российская писательница Галина Манукян.

Ученый-социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей стал кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Писательница Галина Манукян, книги которой выходят под псевдонимом Маргарита Ардо, рассказала ФАН, что эта новость стала для нее очень радостной.

"Отрадно, что Максим Шугалей смог сдать подписи и получил право участвовать в выборах в Заксобрание Петербурга", — сказала она.

Манукян пожелала социологу одержать победу на выборах и отметила, что россиянам нужны настоящие герои.

"Максиму я желаю победы 19 сентября. Он ее достоин. Такие люди, как Шугалей, должны становиться примером и ролевой моделью для общества. Нам нужно больше настоящих героев, не вымышленных, а реальных", — подытожила литератор.

Сам Шугалей признался, что за этот месяц ему предстоит проделать большую работу. Он планирует лично встретиться со своими избирателями и составить программу, основываясь на их жалобах и предложениях.