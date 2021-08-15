Активист Кормухин поддержал выдвижение Шугалея в депутаты петербургского ЗакСа

Социолог Максим Шугалей сможет достойно представлять интересы горожан в ЗакСе Петербурга, заявил лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Ранее сообщалось, что ставший народным героем в России Шугалей успешно прошел процедуру регистрации в качестве кандидата от партии "Родина" в депутаты Заксобрания. Кормухин в интервью "Народным Новостям" заявил, что огромный опыт ученого поможет ему быть полезным представителем интересов россиян в парламенте.

"С его жизненным опытом, с тем, что он повидал, да и вообще его профессия — социолог. Ему есть что сказать, есть за что побороться в будущем Заксобрании Петербурга", — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что хотел бы видеть социолога в составе Федерального собрания Государственной думы РФ. Его знания и профессиональный опыт позволили бы решить ряд важных внешнеполитических вопросов. Кормухин отметил, что популяризация национальных и духовных традиций — это важнейшая миссия. И это одно из направлений политики Шугалея в качестве главы ФЗНЦ.