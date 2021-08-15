Депутат Елена Иванова связала недопуск "Родины" до выборов со страхом конкуренции

Члены партии "Родина" не прошли регистрацию на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга. Депутат от республики Коми Елена Иванова объяснила, почему кандидаты получили отказ со стороны ГИК.

Партия "Родина" не была допущена до выборов в депутаты ЗакСа Петербурга после выявления нарушений на стадии сбора подписей. По мнению ГИК, политические организации якобы предоставили слишком высокий процент брака. Депутат Государственного Совета Республики Коми от партии "Родина" уверена, что жесткая реакция комиссии связана с попыткой устранить потенциальных конкурентов на выборах. Политик объяснила свою позицию в интервью ФАН.

"Видимо, боятся конкуренции. Всегда, когда свежие лица, новые, молодые, активные партии появляются на горизонте, возникает риск потерять определенное количество мандатов у партии власти", — предположила Иванова.

Политик также отметила, что крайне тяжело избежать брака при сборе подписей. Кроме того, оценка допустимого процента нарушений всегда находится в зоне компетенции комиссии.

Кандидат юридических наук Владимир Бабичев поделился собственной версией причин отказа "Родине" в регистрации. Эксперт предположил, что обвинения в браке могут быть попыткой скрыть истинные результаты голосования. Политолог Александр Перенджиев уверен, что препятствия для партии, вероятно, связаны с неким заговором.