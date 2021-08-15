"Родина" потребует от ЦИК признать недействительными итоги проверки подписей

Партия "Родина" подала заявление в Центризбирком России и требует признать недействительными итоги проверки подписей представленного ими списка.

Кроме того, "Родина" попросила ЦИК зарегистрировать список партии на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Ранее Горизбирком Санкт-Петербурга окончательно отказал партии "Родина" в регистрации списка кандидатов в депутаты ЗакСа по единому избирательному округу. Как заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Андрей Беляков, подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.