"Время еще есть": Низов считает, что партия "Родина" сможет вернуться в предвыборную гонку

Партия "Родина" еще может оспорить вердикт петербургского ГИК и принять участие в выборах, считает директор Фонда развития общественных связей Станислав Низов.

Горизбирком Северной столицы отказал в регистрации списка кандидатов от партии "Родина" на выборах в Заксобрание. Такое решение члены комиссии объяснили якобы превышенным числом недостоверных подписей среди тех, что были выбраны для проверки.

По мнению Низова, в случившемся нет ничего критичного, так как это — нормальный рабочий процесс. Он напомнил, что в Петербурге уже оспаривались отказы в регистрации кандидатов.

"Шансы есть. К тому же у Памфиловой есть ряд высказанных ею претензий к городскому избиркому, поэтому очень вероятно, что "Родину" могут вернуть", — заявил он в беседе с "ПолитЭкспертом"

Эксперт подчеркнул, что в Петербурге всегда ведется напряженная политическая борьба, однако ситуация с недопуском "Родины" является техническим моментом.