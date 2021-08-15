Оливковое масло и зеленый чай способны замедлить процесс старения организма

Специалисты в сфере питания перечислили пять продуктов, которые способны замедлить процессы старения в организме.

В первую очередь эксперты выделили оливковое масло. В его составе содержится много мононенасыщенных жирных кислот, благодаря которым улучшается эластичность кожи. Также этот продукт богат антиоксидантами, предотвращающими процесс окисления.

Второе место занял зеленый чай. Полифенолы и антиоксиданты в его составе помогают сохранить необходимое количество коллагена и борются с воспалениями. Также в список попали гранат, батат (или сладкий картофель) и мед.