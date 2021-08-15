Политолог Журавлев уверен в шансах Шугалея получить поддержку избирателей на выборах в ЗакС

Дальнейший успех предвыборной кампании социолога Максима Шугалея будет зависеть от его работы с избирателями, уверен политолог Дмитрий Журавлев.

Как отметил эксперт, Шугалей имеет все возможности пройти дальше и получить поддержку народа на всех этапах выборов.

"Шансы, бесспорно, есть. И поскольку он публичная фигура и значительную часть начальных задач избирательного процесса он уже решил, дело остается за малым", — цитирует Журавлева ФБА "Экономика Сегодня".

Также многое зависит от того, как будет работать команда главы Фонда защиты национальных ценностей, говорит политолог. Благодаря тому, что Шугалей является настоящим героем, он узнаваем, и люди ему доверяют, заключил Журавлев.

Уроженец Ленинграда Максим Шугалей баллотируется в депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Родина".