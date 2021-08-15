Лукашенко обвинил Ельцина и Горбачева в развале СССР

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в развале СССР виноваты бывшие президенты советского государства Борис Ельцин и Михаил Горбачев.

На канале "Россия-1" показали фильм журналистки Наили Аскер-заде "ГКЧП. 30 лет спустя". Его участником стал, в том числе президент Белоруссии. Лукашенко, отвечая на вопрос о распаде СССР, без колебаний обвинил в этом Горбачева и Ельцина.

"Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — подчеркнул он.

Глава республики добавил, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР. Именно там лидеры России, Украины и Белоруссии подписали соответствующее соглашение и заключили договор о создании Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия "повторяет путь СССР, как под копирку". По его словам, в будущем государство якобы может распасться на "десять нормальных стран", передает телеканал "360".