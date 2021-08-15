В ДНР сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки трижды нарушили режим тишины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По информации СЦКК, огонь велся по населенным пунктам Белая Каменка, Веселое, а также поселку шахты "Трудовская". При обстрелах Вооруженные силы Украины задействовали гранатометы различного типа, а также минометы калибра 120 мм. В общей сложности украинские военные выпустили по территории Донецкой Народной Республики 12 боеприпасов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ инициировал разбирательство в связи с преступлением, совершенным 9 августа в поселке Голубовском Луганской Народной Республики. Следствие установило, что бойцы ВСУ вели прицельный огонь из гранатометов по гражданским объектам.