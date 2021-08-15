Камчатский министр объяснил, почему нелестно высказался о Петровске-Забайкальском

Министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил свои скандальные слова о городе Петровск-Забайкальский.

Глава Минприроды Камчатки ранее опубликовал в социальной сети Instagram пост, в котором провел нелестное сравнение населенного пункта с ягодицами. Однако позже Кумарьков решил объяснить, что на самом деле подразумевалось под этим высказыванием.

По его словам, в публикации поднималась тема плохих дорог, а фраза с упоминанием задницы оказалась оценкой их текущего состояния. В следующий министр пообещал использовать более точные формулировки для передачи своих мыслей. Кроме того, Кумарьков заявил, что не намерен скрывать замеченные им недостатки.