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Авиарейсы из захваченного талибами Кабула стали самыми отслеживаемыми на FlightRadar24

Авиарейсы из захваченного талибами Кабула стали самыми отслеживаемыми на FlightRadar24

Рейсы из аэропорта Кабула, который сегодня был захвачен представителями запрещенного в РФ движения "Талибан"1, в настоящее время самые отслеживаемые на сервисе FlightRadar24.

Причиной повышенного интереса пользователей к вылетающим из воздушной гавани столицы Афганистана самолетам могли стать сообщения СМИ о смене власти в стране.

Дело в том, что 15 августа боевики развернули масштабное наступление на Кабул. Талибы (члены запрещенной в РФ организации "Талибан") не стали штурмовать сам город, а предложили правительству передать власть мирным путем. Переговоры сторон, по неподтвержденным сведениям, проходили в президентском дворце.

Кабул оставался последним городом, который контролировался правительственными силами. По данным некоторых СМИ, афганский лидер Ашраф Гани уже покинул страну. Столицу также в срочном порядке покидают зарубежные дипломаты — по большей части из США.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации