Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку

Ашраф Гани оставил пост президента Афганистана, сообщает Sputnik со ссылкой на источники в Кабуле.

Как стало известно ранее, Гани не покинул страну. Большую часть сегодняшнего дня он провел в саду президентского дворца в Кабуле. По данным Reuters, главой переходного правительства Афганистана назначен бывший министр МВД Али Ахмад Джалали.

Ситуация в Афганистане остается напряженной на фоне наступления боевиков радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ). СМИ со ссылкой на источники сообщают, что талибы контролируют уже все пограничные переходы республики. Представители "Талибана", в свою очередь, заявляют, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации