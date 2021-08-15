СМИ: президент Афганистана Ашраф Гани не стал покидать территорию страны

Президент Афганистана Ашраф Гани остался на территории страны, передают СМИ.

Согласно сообщению, глава государства большую часть утра провел в саду президентской резиденции в Кабуле с супругой. Гани не стал покидать Афганистан на фоне обострения ситуации в стране.

Ранее руководство "Талибана"1 (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) объявило о взятии под контроль всего Афганистана, передает телеканал "360".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации