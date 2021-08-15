Путин выразил соболезнования родственникам погибших при землетрясении в Гаити

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Гаити Ариэлю Анри, в которой выразил соболезнования родственникам погибших при землетрясении.

В телеграмме российский лидер отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране — многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями", — телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Также Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал, и пожелал преодолеть последствия разгула стихии в Гаити.

Ранее телеканал "360" сообщил, что на Гаити произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки зафиксировали в 40 километрах от города Ле-Ке на юго-западе страны. Погибли более 300 человек, пострадали свыше 1,8 тысячи местных жителей.