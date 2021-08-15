"Образуется еще большая поддержка": Бредихин объяснил, как Шугалей победит на выборах в ЗакС

Известный ученый и национальный герой Максим Шугалей оказался последним кандидатом от "Родины", что объединяет вокруг него весь электорат партии, заявил политолог Антон Бредихин.

В комментарии изданию "НьюИнформ" эксперт объяснил, что сложившаяся ситуация поможет Шугалею одержать победу на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Этому поспособствует мобилизация вокруг кандидата всех, кто солидарен с деятельностью "Родины".

"Должны объединиться волонтеры, группы поддержки всех тех, кто не был зарегистрирован ни по одномандатным, ни по партийным спискам. Поэтому у Шугалея образуется еще большая поддержка, и его шансы как единственного представителя от партии сильно возрастают", — рассказал Бредихин.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. В то же время избирком отказался регистрировать список от партии "Родина" под предлогом нарушений при сборе подписей в поддержку кандидатов.