Витязева поблагодарила создателей "Солнцепека" за правдивость и силу фильма

Политический обозреватель News Front Юлия Витязева обратилась к создателям фильма "Солнцепек" с благодарностью. Она отметила важность и силу военной драмы.

Премьера фильма "Солнцепек" прошла по всей стране 12 августа. Согласно многочисленным отзывам пользователей, лента получилась реалистичной и довольно жесткой. Авторами выступили режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум.

В центре сюжета семья Новожиловых, глава которой не по наслышке знает о войне — он ветеран военных действий в Афганистане. Поэтому как только в Донбассе начинаются беспорядки, он пытается вывезти родных, оставив дом. Несмотря на все усилия, они не успевают до закрытия границ.

Политический обозреватель отмечает, что такого рода фильмы имеют огромную значимость для россиян. По ее словам, многие из тех, кто посмотрел драму, не смогли сдержать слез. Журналистка отметила, что отечественная лента обладает особой силой благодаря правдивости показанного.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю команду создателей, благодаря которой фильм появился на свет. Правду об этой войне должен знать уже каждый россиянин, чтобы мы понимали, в каком аду живут люди на Донбассе, в каких невыносимых условиях они рожают, учат, а иногда и хоронят своих детей", — отметила Витязева в комментарии изданию "Журналистская правда".

Собеседница издания подчеркнула, что в "Солнцепеке" военные действия показаны натуралистично и без кинематографических прикрас. Она отметила, что после показа киноленты на российском телевидении главное, чтобы люди сделали правильные выводы.