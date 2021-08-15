Путин подписал указ о награждении петербургской школьницы медалью "За спасение погибавших"

Школьницу из Санкт-Петербурга Елизавету Шестову наградили медалью "За спасение погибавших". Указ подписал президент России Владимир Путин.

Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации. В нем говорится, что ученицу наградили за то, что она в январе прошлого года спасла двух провалившихся под лед детей.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Шестову Елизавету Игоревну", — написано в документе.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении спортсменов, которые успешно выступили на Олимпиаде в Токио. Им вручили медали и ордена за вклад в развитие спорта, спортивные достижения и волю к победе, передает телеканал "360".