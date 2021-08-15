Бывший доброволец ВС ДНР Сергей Мунье объяснил значимость фильма "Солнцепек"

Военная драма "Солнцепек" вышла на российские экраны 12 августа. Бывший доброволец ВС ДНР Сергей Мунье оценил важность подобных работ в кинематографе.

"Солнцепек" рассказывает о событиях, которые произошли в Луганске в 2014 году. Беседуя с корреспондентами ФАН, Сергей Мунье подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине иногда появляется в новостных повестках. Однако в огромном потоке информации не всегда удается разобраться в правдивости данных. Кроме этого, он объяснил значимость киноленты "Солнцепек". Мунье считает, что военные драмы необходимо продвигать в массы.

"Этот фильм важен, чтобы это было видно. На Западе сама сторона Донбасса, ополчение, то есть русскоязычные граждане Украины, в официальном поле зрения не существуют вообще. Поэтому, естественно, и в России, и на Западе нужно такие фильмы продвигать", — высказался он.

Сергей Мунье появился на свет в Луганске. Он принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополчения. В настоящее время он живет в Москве.