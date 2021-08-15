Al Arabiya: талибы взяли под свой контроль всю территорию Афганистана

Боевики запрещенного на территории РФ экстремистского движения "Талибан"1 контролируют всю территорию Афганистана, сообщает телеканал Al Arabiya.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики воспользовались этим, чтобы укрепиться в республике. За последнее время они захватили множество крупных городов.

Сегодня появилась информация о возможном наступлении на Кабул, но позднее в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили, что штурма удалось избежать. Сейчас власти страны ведут с представителями формирования переговоры о мирной передаче власти.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации