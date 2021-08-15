В Khaama Press сообщили, кто станет главой переходного правительства Афганистана

Главой переходного правительства Афганистана станет экс-министр внутренних дел страны Али Ахмад Джалали, сообщило агентство Khaama Press.

На данный момент в президентском дворце в Кабуле проходят переговоры между властями государства и членами радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ). В качестве посредника выступает глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.

Боевики окружили Кабул 15 августа и вошли в столицу. Они пообещали обеспечить мирный отход из города всех желающих. Также талибы гарантировали безопасность для посольства России и дипмиссий других стран в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации